Favori des élections en Flandre, le Vlaams Belang se présente comme "la seule alternative": "Un véritable remplacement est en cours"

Pour le président du Vlaams Belang, Tom Van Grieken, les élections du 9 juin permettront aux Flamands de choisir entre l'immobilisme des partis traditionnels ou une politique "différente" et "meilleure". Le Vlaams Belang est la "seule alternative", a-t-il déclaré devant les cardes du parti réunis à Heusden-Zolder, près de Hasselt.

Le Vlaams Belang a profité de la traditionnelle réception du Nouvel An, pour présenter, dimanche, les grandes lignes de sa campagne en vue du scrutin de juin. Celui-ci s'annonce déterminant, car la formation d'extrême droite pourrait sortir premier parti de Flandre, même si sa participation à un gouvernement régional reste hypothétique.

La semaine dernière, la présidente du Parlement européen Roberta Metsola a demandé l'ouverture d'une enquête après l'utilisation de cette même rhétorique de "remplacement" par l'eurodéputé Vlaams Belang Tom Vandendriessche. L'expression, répandue dans la sphère complotiste, pourrait être incompatible avec le règlement interne de l'assemblée qui impose aux parlementaires de s'abstenir de "propos offensant" et de respecter la Charte des droits fondamentaux.

Tom Van Grieken a relevé, dimanche, que l'immigration serait un thème important de la campagne, un sujet négligé par les autres partis selon lui. "La politique d'ouverture des frontières de la gauche est un désastre total en Europe et surtout en Belgique. (...) Un véritable remplacement ('omvolking' dans le texte, NDLR) est en cours. C'est le résultat de décennies de migrations massives incontrôlées".

Pour monter au gouvernement flamand, le Vlaams Belang devrait toutefois trouver au moins un partenaire de coalition. Or le parti d'extrême droite est rejeté par tous les autres partis, cordon sanitaire oblige, même si la N-VA évite soigneusement le sujet dernièrement.

Tom Van Grieken s'en est, en outre pris, à la N-VA, dimanche, et à son idée de "cabinet temporaire" au niveau fédéral après les élections. Celui-ci se calquerait sur les majorités régionales et déciderait notamment du budget et des réformes socio-économiques urgentes. "Nous n'avons pas besoin d'un gouvernement technocratique N-VA/PS, mais d'un gouvernement démocratique, respectueux de la démocratie flamande", a affirmé M. Van Grieken.