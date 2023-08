Fedasil lance son appel à projets d'activation des demandeurs d'asile

L'année prochaine, l'accent portera sur des projets qui misent sur l'activation et la participation à la société des demandeurs d'asile qui séjournent dans le réseau d'accueil, indique l'agence sur son site internet.

Lors de l'attribution des subsides, la priorité de Fedasil sera accordée aux projets concernant le soutien à l'emploi dans le réseau d'accueil, la mise à l'emploi via le secteur de l'intérim, les liens entre le logement et l'emploi des demandeurs d'asile, la garde d'enfants et la participation à la vie sociale et les formes innovantes de cohabitation avec des demandeurs d'asile.