Federgon appelle à un modèle "durable et pérenne" pour le secteur des titres-services

La fédération d'employeurs dans le secteur des titres-services Federgon lance un appel, mardi, à la concertation avec les syndicats "afin d'obtenir une réforme structurelle et une meilleure compensation du système". Ces derniers ont prévu de se réunir en front commun à Bruxelles mercredi après la dénonciation de deux conventions collectives de travail (CCT).

Fin décembre, Federgon et Vlaams Platform DCO ASBL, ont unilatéralement dénoncé les CCT relatives à la prime de fin d'année et à l'allocation de chômage, "afin de garantir la stabilité financière du secteur" et avec la volonté de négocier de nouvelles conventions, ont-elles justifié.

En réaction, les syndicats ont annoncé "préparer la riposte" et déposé un préavis de grève. Ils se réuniront mercredi pour décider d'actions.