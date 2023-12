Feu vert au budget du CPAS: l'opposition s'inquiète des finances et de l'évolution sociale

La nouvelle augmentation de la dotation de la Ville à son Centre Public d'Action Sociale inquiète l'opposition MR et Engagés, plus que le PTB qui juge qu'il faut plus d'ambition dans la lutte contre la pauvreté.

Selon le président du CPAS, Khalid Zian, le budget d'exploitation 2024 du CPAS s'élève à 434.149.700 euros, en hausse de 4,5%. Son plan d'investissements porte sur 65.182.200 euros affectés entre autres à la création de logements moyens, assimilés social et de transit, à la rénovation du patrimoine privé du CPAS ainsi qu'à son plan de modernisation informatique.