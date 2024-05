Feu vert au projet de réaménagement de la Barrière de Saint-Gilles et de l'avenue du Parc

La Région bruxelloise a délivré le permis d'urbanisme pour le projet de réaménagement de la Barrière de Saint-Gilles et de l'avenue du Parc, a annoncé lundi la secrétaire d'État à l'Urbanisme, Ans Persoons (Vooruit).

L'espace public de cette avenue sera réaménagé de façade à façade. La sécurité et le confort des piétons, des cyclistes et des PMR seront améliorés. Les rails du tram seront remplacés; les eaux de pluie pourront mieux s'infiltrer dans le sol et de nouveaux arbres seront plantés, a indiqué celle-ci dans un communiqué.

Une fois rénovée, l'avenue du Parc, qui relie la Barrière à la place de Rochefort, conservera son caractère historique et symétrique, avec une berme centrale verte pour le tram. Des rangées d'arbres sont prévues du côté extérieur de la voirie, le long de trottoirs élargis.