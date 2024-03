Feu vert gouvernemental à la mission de la frégate Louise-Marie en mer Rouge

"La Belgique a l'intention de contribuer à cette opération. Dans ce cadre, le Conseil des ministres autorise l'engagement opérationnel d'une frégate comptant près de 175 membres d'équipage pendant environ six semaines. En outre, plusieurs membres d'équipage supplémentaires seront engagés", a précisé le ministère de la Défense dans un communiqué.

La Louise-Marie a appareillé dimanche dernier de Zeebrugge pour une mission de plusieurs mois en mer Rouge et dans le détroit d'Ormuz, qui sépare l'Iran des Émirats arabes unis (EAU) et du sultanat d'Oman, dans le cadre d'Aspides puis de la Task Force Agénor, le pilier maritime de l'opération "European Maritime Awareness in the Strait of Hormuz" (EMASoH, en français Mission européenne de surveillance maritime dans le détroit d'Ormuz).