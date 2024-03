Feu vert à une réforme des Agences Immobilières Sociales à Bruxelles

Les Agences Immobilières Sociales de la capitale disposeront désormais de plus de moyens pour les étudiants, les sans-abri et les publics les plus vulnérables. Leur gestion administrative sera simplifiée et leur efficacité renforcée. Ce sont du moins les vertus que la secrétaire d'État au Logement de la Région bruxelloise, Nawal Ben Hamou (PS) attribue à la réforme de l'arrêté les concernant.