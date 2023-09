Fin de la grève de 48 heures dans les prisons du pays

Le personnel des prisons a repris le travail dans tout le pays mardi soir à 22h00, comme prévu, indique l'administration pénitentiaire. Il avait débrayé dimanche soir à la même heure pour dénoncer des conditions "inhumaines" de détention et de travail qui règne dans les pénitenciers, notamment à cause du manque de personnel et de la surpopulation carcérale.