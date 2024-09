Fin de la réunion entre les partis de l'Arizona

La réunion entre les présidents des cinq partis négociant la formation d'un nouveau gouvernement fédéral - les "partis de l'Arizona" (MR, Les Engagés, N-VA, CD&V et Vooruit) - s'est terminée dimanche soir. Le président du CD&V, Sammy Mahdi, a fait savoir via Instagram que l'atmosphère à la table était "respectueuse et bonne".