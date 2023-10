Fin de saison pour l'Américain Taylor Fritz, blessé aux abdominaux

À Bercy, Fritz avait battu l'Argentin Sebastian Baez lundi (6-1, 6-1) et s'apprêtait à affronter l'Allemand Daniel Altmaier mercredi. L'Américain de 26 ans devait encore engranger des points pour participer aux ATP Finals, du 13 au 20 novembre à Turin (Italie), mais ne pourra donc pas participer au tournoi de fin de saison, où s'affrontent les huit meilleurs joueurs mondiaux.

"C'est vraiment triste de terminer ainsi la saison. J'ai joué avec quelques douleurs mineures, mais hier, lors de mon match, sur un coup spécifique, j'ai senti que j'avais empiré les choses. [...] Aujourd'hui j'ai fait des scans et je dois me retirer du tournoi. Il est temps de commencer la rééducation et de revenir sur le court le plus vite possible", a expliqué Fritz sur Instagram.