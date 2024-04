Fin du débat nocturne à la Chambre sur la politique proactive de retour des migrants

La Chambre a débattu de la nouvelle "politique proactive de retour" des migrants jusqu'à environ 3h45 dans la nuit de jeudi à vendredi. La N-VA et le Vlaams Belang avaient menacé de bloquer le débat durant toute la nuit mais cela n'a finalement pas été le cas.

Le projet de la secrétaire d'Etat à l'Asile et à la Migration Nicole de Moor (CD&V) devrait faciliter à l'avenir le renvoi des personnes en séjour irrégulier dans leur pays d'origine. Toutefois, à la demande des écologistes, membres de la majorité, le texte introduit également une interdiction d'enfermement des mineurs dans ces centres. Il ne prévoit pas non plus de visites domiciliaires pour les personnes ayant épuisé toutes les voies de recours.

Ces deux derniers éléments ont suscité la colère des partis de droite dans l'opposition. Lorsque la majorité a fait ajouter le projet à l'ordre du jour de la séance plénière jeudi après-midi, la N-VA et le Vlaams Belang ont annoncé une véritable bataille de procédure durant toute la nuit.