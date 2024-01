Flandre: 30% des chauffeurs de taxi ne répondent aux nouvelles exigences linguistiques

La Flandre a délivré environ 13.500 cartes de chauffeur de taxi et quelque 30% de leurs titulaires ne satisfont pas aux nouvelles exigences linguistiques que prévoit d'imposer le gouvernement flamand, a indiqué jeudi la ministre de la Mobilité, Lydia Peeters.

Les chauffeurs ont demandé une nouvelle concertation et elle aura lieu, a assuré jeudi Mme Peeters devant le parlement flamand, en réponse à des questions de députés.

Le gouvernement flamand veut imposer à partir du 1er juillet prochain un examen oral et écrit de néerlandais de niveau B1 aux chauffeurs de taxi. Jusqu'à présent, ils devaient réussir un examen de niveau A2, inférieur. Cette obligation suscite une grande inquiétude dans le secteur. Le 29 décembre dernier, les chauffeurs desservant l'aéroport de Bruxelles-National à Zaventem se sont mis en grève pendant deux heures et demi pour protester contre cette mesure.

"Nous ne sommes bien sûr pas sourds aux commentaires du secteur et nous réfléchissons à la manière dont nous pouvons répondre à leurs préoccupations", a-t-elle déclaré. "Si beaucoup de chauffeurs de taxi perdent leur laissez-passer demain, je ne pense pas que ce serait une bonne chose non plus", a ajouté la ministre libérale.

Elle a cité le chiffre de 13.500 cartes de chauffeur de taxi délivrées en Flandre, tout en soulignant qu'il devait être pris avec des pincettes en raison de la confusion qui règne parmi de nombreux employés communaux quant aux exigences linguistiques spécifiques qu'ils doivent demander.