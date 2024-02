Flandre et Catalogne vont collaborer davantage dans le soutien aux start-ups

La mission à Barcelone n'en est pas moins importante pour FIT alors que la région de Barcelone se classe parmi les hubs de start-ups les plus importants en Europe. L'agence flamande a dès lors signé une lettre d'intention avec Acció, son homologue catalan, pour collaborer au développement des écosystèmes de start-ups des deux régions, Flandre et Catalogne. Un autre accord a été signé par FIT avec l'organisation Tech Barcelona.

L'Awex, l'agence wallonne à l'exportation et aux investissements étrangers, a de son côté mené plusieurs missions économiques en Espagne, ces dernières années, sous la forme notamment d'un événement mêlant sur plusieurs jours échanges économiques et culturels et organisé à Madrid: Casa Valonia.