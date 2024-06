FLANDRE - "La N-VA 'incontournable' pour former le gouvernement flamand"

Les nationalistes flamands y occuperaient 32 sièges, avec un seul siège d'avance sur le Vlaams Belang (31). "Ils ont donc, ensemble, tout juste une majorité", indique le politologue à la VRT.

Vooruit serait troisième parti avec 18 sièges, une progression de cinq. Le CD&V en perdrait quatre, et aurait 15 sièges. Le PTB, quant à lui, fait un bond impressionnant, en prenant six sièges et en s'installant, avec 10 places, devant l'Open Vld et Groen (neuf sièges chacun).