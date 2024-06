FLANDRE - "La plus belle victoire de toutes", estime Jan Jambon

"Même dans les rêves les plus fous", la N-VA ne s'attendait pas à de tels résultats, a réagi dimanche soir le ministre-président flamand, Jan Jambon. "C'est d'ailleurs peut-être la plus belle victoire jusqu'à présent, justement parce qu'elle est inattendue", a-t-il souligné auprès de l'agence Belga.

"Même dans les rêves les plus fous, nous n'aurions pas pu imaginer ça", a admis Jan Jambon. "Je suis extrêmement reconnaissant aux électeurs d'avoir fait fi des paroles en l'air" et de s'être tournés vers la formation "qui présente des propositions sérieuses et mène des politiques sérieuses". Jan Jambon fait ici référence à son parti politique, la N-VA.

Les Flamands ont compris que ces "paroles en l'air, ces promesses" étaient "impayables vu la situation budgétaire au niveau fédéral", a complété le nationaliste flamand.