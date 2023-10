Flandre : le vote obligatoire bénéficie surtout au Vlaams Belang, selon une étude

À peine 36,3% des électeurs du parti d'extrême droite iraient encore voter à chaque scrutin s'ils n'y étaient plus obligés, selon cette étude de l'institut de recherche socio-politique de la KU Leuven (ISPO). Ils seraient 34,8% à ne plus jamais se rendre dans l'isoloir.

Les participants à cette étude ont été interrogés en 2019, année des dernières élections en Belgique. La moitié des répondants (50,2%) assurent qu'ils iraient encore voter même si ce n'était plus une obligation, tandis que 21,6% ne le feraient plus. Les plus participatifs se retrouvent chez Groen (74%). Les électorats de l'Open Vld (58,7%) et du sp.a (59,4%), devenu Vooruit depuis, s'affichent aussi au-dessus de la moyenne.