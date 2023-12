Flandre: les réfugiés ukrainiens surtout actifs dans les provinces d'Anvers et de Limbourg

Du total des réfugiés ukrainiens en Flandre en âge de travailler, 43% ont déjà travaillé et 28% sont toujours au travail. Anvers et le Limbourg sont les provinces où le plus grand nombre d'Ukrainiens au travail a été recensé, selon les chiffres présentés jeudi par le VDAB au parlement flamand.

Le nombre d'Ukrainiens en âge de travailler en Flandre s'élève à 20.933. Le nombre d'inscrits au VDAB atteint, lui,14.091, une obligation depuis le 16 mai en Flandre.

La proportion plus importante dans les provinces de Limbourg (32,1%) et d'Anvers (30,1%) s'explique notamment par la disponibilité immédiate de certains emplois, comme le travail saisonnier dans le Limbourg. "Il peut aussi être question d'une offre plus importante de mise à l'emploi rapide, comme par exemple les aides ménagères. A Anvers, il y avait aussi une communauté ukrainienne plus importante avant le début de la guerre. Cela peut jouer", a expliqué l'experte-coordinatrice de l'office régional flamand de l'Emploi, Martine Geers.