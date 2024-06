FLANDRE - Vooruit est le grand gagnant en Flandre orientale

À 16,17 %, le parti socialiste flamand gagne 5,93 points de pourcentage. L'ex-président du parti, Conner Rousseau, dernier de la liste, a récolté plus de voix que la tête de liste dans la province, Freya Van den Bossche.

Le CD&V perd un peu plus d'un point de pourcentage et se situe à 12,46%. L'Open VLD obtient 7,98 %, le PVDA (PTB) suit à 7,71% et Groen à 6,28%.