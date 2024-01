Flandre: Vooruit tente de se présenter comme unique rempart à l'extrême droite

Parmi les autres bâtiments "tagués" virtuellement, celui de l'administration régionale flamande situé juste à côté de la gare de Gand-Saint-Pierre. Le slogan joue avec le nom du parti, que l'on peut traduire par "en avant": "Het is Vooruit. Of het is achteruit". Deux phrases qui sous-entendent que ne pas choisir les socialistes dans l'isoloir équivaudra pour le Flamand à faire le choix d'un "recul", d'un pas en arrière.

Le slogan renvoie entre autres à la crainte d'une partie de la population, que la génération suivante aura plus de difficultés qu'elle au quotidien, explique Melissa Depraetere. Mais il vise aussi à mettre en garde contre la possibilité d'une montée au pouvoir de l'extrême droite. "Un gouvernement d'extrême droite ne relève plus de la science-fiction, en Flandre", assure celle qui a succédé in extremis au très populaire Conner Rousseau. "Partout où l'extrême droite est au pouvoir, la prospérité, la liberté et la sécurité des citoyens reculent. Voyez les atroces scènes de guerre à Gaza, mais aussi, plus proche de nous, ce que fait Meloni en Italie".