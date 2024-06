Flirt des droites, tacles à gauche et balle au centre: voici notre carnet de campagne à 7 jours des élections

Ce samedi soir, "GLB" semblait chercher à désigner un ennemi commun à la N-VA, dans l’espoir de se rapprocher d’elle, estime notre journaliste Justine Sow. Et quand Theo Francken a parlé de confédéralisme, c’est-à-dire par exemple régionaliser la Justice, pour permettre à la Flandre d’agir seule et de construire de nouvelles prisons, Georges-Louis Bouchez a tenté de le retenir. "Ne laissez pas la Wallonie dans les mains de cette gauche qui la conduit à la faillite". Autrement dit : ne démantelez pas la Belgique avec votre confédéralisme, mais gouvernez avec le MR. L’appel est lancé. Magnette évoque un "désastre" MR

A une semaine des élections, c’est déjà le 40e carnet de campagne, qui évoquera le match entre Georges-Louis Bouchez et Theo Francken. Si un un match des droites était attendu, le président du MR a fait du PS, semble-t-il, une obsession. "Les gens ne veulent plus de la politique de gauche", a déclaré le président des libéraux qui parle de "marasme de gauche".

Entre temps, le président du PS, Paul Magnette a tenu à réagir à ce rapprochement entre le MR et la N-VA. "Ce n’est pas étonnant : ils ont déjà gouverné ensemble et on a vu le désastre. [Georges-Louis Bouchez] est tellement pressé d’aller au pouvoir qu’il est prêt à tout lâcher à la NVA et bien nous, nous allons résister et nous n’allons pas laisser faire ça".



Le PTB se veut indispensable

Dans l’actualité politique, il y a aussi cette affirmation du président de parti Raoul Hedebouw. Selon lui, les partis de gauche s’inspirent du PTB. C’est ce qu’il déclaré jeudi dans l’Invité sur Bel RTL. A propos du fait de taxer les ultras riches, une mesure qui pourrait rapporter 8 milliards selon son parti. "Cette taxe des millionnaires, personne n’en parlait il y a 3-4 ans et regardez aujourd’hui, tous les partis doivent se positionner, grâce au travail du PTB. C’est là où la gauche devient de plus en plus forte."



De Smet taquine la gauche

Vendredi soir, Paul Magnette a été évoqué dans l’émission Pyjama Partis diffusée sur RTL-TVi. L’invité était François De Smet, président de Défi. On lui a demandé de comparer Paul Magnette à un livre. Voici sa réponse. "Ce serait un roman de plage. Lu, relu. Toujours plaisant à lire car c’est bien écrit, raffiné. Mais un peu vieillot et ça prend la poussière."



Une femme a sa place