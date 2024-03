Florent Claude 23e de la poursuite de Soldier Hollow

Florent Claude s'est élancé de la 19e place à 1:03. Il s'est retrouvé 29e après une erreur à la carabine dans le premier tir couché. Il est remonté au 26e rang après le premier tir debout sans faute puis redescendu au 29e à la suite d'une cible loupée sur la seconde série debout et d'un nouveau tour de pénalité. Cinq nouveaux tirs réussis ans la dernière série debout lui ont permis de remonter à la 23e place.

Au classement de la Coupe du monde, Joannes Boe compte 992 points et devance Tarjei Boe (930) et Laegreid (828). Les six premières places sont occupées par des Norvégiens. Florent Claude occupe la 22e place (298).

La dernière étape de la Coupe du monde masculine débute vendredi à Canmore au Canada avec le sprint. La poursuite est programmée samedi et le Départ groupé (Mass start) dimanche.