Floris Tack est le nouveau directeur de l'agence bruxelloise du stationnement

Floris Tack a été désigné au terme d'un processus de sélection mené par le service public régional talent.brussels, qui s'est notamment appuyé sur l'avis d'un jury indépendant constitué pour l'occasion. Sa désignation a ensuite été approuvée par le gouvernement bruxellois.

Le conseil d'administration de Parking.brussels se félicite de "l'arrivée à la tête de l'agence d'une personnalité compétente dotée d'un regard averti en matière de mobilité durable, mais également de nouvelles technologies et de gestion des ressources humaines". Le nouveau directeur général a également la confiance de la ministre de la Mobilité, Elke Van den Brandt (Groen), qui se dit "certaine que Floris Tack est à la hauteur de l'enjeu et qu'il mettra toute son énergie à rendre Bruxelles à la fois plus attractive pour ceux et celles qui viennent de l'extérieur, et plus agréable à vivre."