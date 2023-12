Fluxys signe un accord sur le transport de CO2 avec des partenaires allemands

Fluxys a d'abord conclu un accord avec l'entreprise pétrolière et gazière allemande Wintershall Dea en vue de capturer, transporter et stocker le CO2 afin de réduire les émissions et d'atteindre les objectifs climatiques. Le projet vise à stocker en mer du Nord le CO2 provenant du sud de l'Allemagne, fortement industrialisé.

Entretemps, une deuxième entreprise allemande, Open Grid Europe (OGE), a rejoint l'aventure. Celle-ci sera responsable du développement de l'infrastructure en Allemagne, tandis que Fluxys se chargera des canalisations belges.