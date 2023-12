Forêts résilientes: 380 projets wallons sélectionnés pour préparer la 'forêt de demain'

Au total, sur 472 dossiers soumis, le gouvernement en a validé 380, proposés par 253 propriétaires forestiers privés, pour une superficie totale de 700 hectares, contre 461 en 2022.

En 3 ans, 3.858 hectares de forêts (ensemble des propriétaires privés et publics) ont bénéficié du soutien 'Forêt résiliente'. Une quatrième édition est prévue pour 2024 et est d'ores et déjà en cours de préparation.

"La forêt wallonne fait face à de nombreux défis qui nous obligent à repenser les stratégies de gestion utilisées au cours des décennies précédentes. Le succès de cette 3e édition confirme la volonté des propriétaires forestiers de s'orienter vers des modes de gestion favorisant la robustesse", s'est félicitée la ministre régionale de l'Environnement, Céline Tellier.