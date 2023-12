Forte détonation et incendie dans un restaurant de Wilrijk

Une forte détonation a été entendue dans les environs de Wilrijk et de Mortsel, en région anversoise, vers 3h00 du matin lundi. On a ensuite signalé l'incendie d'un restaurant à Wilrijk. "Nous supposons qu'il s'agit d'une intention malveillante et nous n'excluons pas un lien avec la violence liée à la drogue", a déclaré le porte-parole de la police, Wouter Bruyns.