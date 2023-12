Le député bruxellois Fouad Ahidar quitte Vooruit, a-t-il annoncé dimanche dans un communiqué au ton virulent où il pointe du doigt "les nombreuses gaffes, les condamnations pour racisme et sexisme", et la "gestion lamentable du parti".

"Le cap pris par le parti ne correspond plus à mes valeurs fondamentales de solidarité, de justice, d'égalité et de liberté", a-t-il déclaré en visant notamment les prises de position du parti socialiste flamand en matière d'immigration.

L'incident autour des propos racistes de l'ex-président Conner Rousseau aurait dû provoquer "un grand sursaut éthique", estime-t-il. Or, à ses yeux, les résultats sont décevants. Le soutien quasi unanime apporté à M. Rousseau au Bureau du parti "a mis sa crédibilité en jeu". "Heureusement, il y a eu la démission mais elle est venue trop tard et a laissé des traces. C'est une tache indélébile sur notre intégrité politique et un témoignage de la décadence morale au sommet du parti".