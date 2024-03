Frais de consultance de la Flandre : la Cour des comptes relève des "négligences"

Des négligences ont été constatées dans l'attribution de missions de consultance par les autorités régionales flamandes, relève la Cour des comptes sur base d'un audit réalisé sur un échantillon de 200 factures. La documentation des marchés publics n'est pas non plus toujours effectuée correctement.

L'organisme de contrôle a ainsi noté des "insuffisances". "Il s'agit notamment du strict respect des conditions de candidature et de l'obligation de motivation des procédures au cours desquelles les négociations sont autorisées, de la manière dont le gouvernement flamand a déterminé et testé les critères de sélection et d'attribution, du soin avec lequel il a vérifié la régularité des offres ou documenté celles-ci". Les négligences sont surtout observées "dans les procédures négociées sans publication préalable".

Concernant les montants consacrés à la consultance, qui ont fait polémique l'année dernière au Parlement flamand, la Cour des comptes estime que les différences de montant évoquées à l'époque semblent être une conséquence de la manière dont les ministres ont filtré les informations comptables.