France: 69 interpellations en France le soir du réveillon

Le ministre de l'Intérieur français Gérald Darmanin a fait état dimanche soir de "69 interpellations" sur tout le territoire peu avant 23H00, estimant que globalement "les choses se passent le plus calmement possible".

S'exprimant depuis la préfecture de police de Paris où il s'est rendu pour faire un point de la situation, le ministre de l'Intérieur a indiqué en outre qu'il y avait eu "des petites échauffourées à Bordeaux et à Nîmes".

"Les choses se passent le plus calmement possible (...) c'est plus calme que l'an dernier mais il y a beaucoup plus de monde", a-t-il dit.