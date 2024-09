France, Espagne et Italie: les destinations privilégiées des Erasmus+ de FWB

Les étudiants et enseignants participant au programme européen de mobilité Erasmus+ privilégient la France, l'Espagne et l'Italie comme pays de destination, ressort-il mercredi de statistiques livrées par l'Union européenne.

Entre 2013 et 2023, un peu plus de 58.000 étudiants et enseignants issus de la Fédération Wallonie-Bruxelles ont profité de ce programme qui permet de passer plusieurs mois dans une autre université européenne ou extra-européenne.

La destination la plus prisée est de loin la France, qui totalise plus d'un quart des programmes d'échange au départ de la FWB, devant l'Espagne (16,33%) et l'Italie (8,85%).