France: le couvre-feu entre en vigueur pour les mineurs à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe

Ce couvre-feu sera effectif "entre 20 heures et 5 heures du matin" pour les moins de 18 ans, "dans la ville de Pointe-à-Pitre à l'exception du quartier de Lauricisque" et "dans les quartiers de Grand-Camp et de Vieux-Bourg aux Abymes", a précisé le préfet

Trente-cinq policiers et une quinzaine de gendarmes seront déployés lundi soir pour "des explications et la mise en oeuvre concrète de l'arrêté", avant une "adaptation" des moyens.