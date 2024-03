France: le déficit public "significativement" au-delà de l'objectif de 4,9% en 2023

"A un moment donné, il faut simplement refroidir la machine, parce que la croissance subit les conséquences du nouvel environnement géopolitique et que les recettes fiscales diminuent. Quand on gagne moins, on dépense moins", selon M. Le Maire.

Il a répété que cette baisse des dépenses n'était qu'une première étape, avant un possible "projet de loi de finances rectificative à l'été, si nécessaire", puis la nécessité de trouver au moins 12 milliards d'euros d'économies supplémentaires en 2025.

Le gouvernement a dû abaisser sa prévision de croissance à 1% pour 2024, contre 1,4% dans le budget initial - un chiffre nettement supérieur au consensus des conjoncturistes et que le Haut Conseil des finances publiques avait jugé "élevé" dès son dévoilement en septembre.