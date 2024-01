France: Rachida Dati annonce aux élus de son parti être nommée ministre de la Culture

Rachida Dati, maire du VIIe arrondissement de Paris et ancienne ministre de la Justice de Nicolas Sarkozy, a annoncé jeudi sa nomination comme ministre de la Culture aux élus parisiens de son parti Les Républicains, a appris l'AFP auprès de plusieurs maires d'arrondissement.

La rivale de la maire socialiste Anne Hidalgo entend toutefois "gagner Paris" lors des élections municipales en 2026, selon plusieurs de ces sources.

Plus tôt dans la journée, l'Agence France Presse a appris de sources concordantes la confirmation à leurs postes de Bruno Le Maire pour l'Économie et les Finances, Gérald Darmanin à l'Intérieur, Sébastien Lecornu aux Armées et Eric Dupond-Moretti à la Justice, tandis que Prisca Thevenot, jusqu'alors secrétaire d'État à la Jeunesse, deviendrait porte-parole du gouvernement français.