Françoise Smets sera la nouvelle rectrice de l'UCLouvain

Ce sera la première fois que l'UCLouvain aura une rectrice à sa tête. Ce seront même deux femmes à la tête de l'université et de ses 38.900 étudiants et étudiantes, avec aux côtés de la rectrice, l'administratrice générale, Alexia Autenne.

À partir du 1er septembre, quatre des cinq universités francophones du pays (ULB, ULiège, UNamur et donc UCLouvain) seront ainsi dirigées par une femme.

Une première qui reflète une évolution de longue date au sein de la population étudiante universitaire, où les femmes sont majoritaires depuis une vingtaine d'années. Leur nombre croît en outre plus vite que celui des étudiants. Selon les données du Conseil des rectrices et des recteurs francophones (Cref), les universités de la Fédération Wallonie-Bruxelles comptaient environ 30.000 étudiants et 31.000 étudiantes lors de l'année académique 2001-2002. Pour l'année académique 2021-2022, elles recensaient 64.641 femmes et 48.838 hommes. En vingt ans, les femmes sont ainsi passées de 50% à 57% de la population étudiante universitaire.

Les cinq universités néerlandophones du pays (KU Leuven, UAntwerpen, UGent, UHasselt et VUB) sont dirigées par des hommes.