Freddy Joris reçoit le prix "William Cockerill" à Verviers

L'intéressé a ainsi reçu une poulie fixée sur un morceau de bois, un objet qui fait partie du stock du Solvent, et qui provient d'une ancienne quincaillerie, pour la mise en valeur de sa "Nouvelle biographie verviétoise" qui rend hommage en 5 tomes aux personnalités qui ont façonné l'histoire de Verviers et de Dison. Le quatrième volume devrait paraître courant du mois de décembre 2024.

Freddy Joris, qui a passé le relais en 2023 à Patrick Hoffsummer à la présidence du comité scientifique d'histoire verviétoise, s'est montré à moitié surpris à l'annonce de la nouvelle: "Je m'y attendais un peu depuis hier car quand on l'a créé il y a cinq ans, on débattait au sein du comité pour savoir à qui on allait le remettre et d'habitude c'est moi qui fabriquais ce prix. Cette année, on ne me l'a pas demandé", a-t-il confié.