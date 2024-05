Frédéric Daerden dénonce la "lâcheté" et les "enfantillages" des ministres MR

Le vice-ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles Frédéric Daerden (PS) a vivement dénoncé vendredi l'attitude -qualifiée "d'enfantillages"- des ministres Pierre-Yves Jeholet et Françoise Bertieaux de ne pas s'associer à la promulgation du décret Paysage

Dans une réaction à Belga, M. Daerden rappelle que le texte a été adopté par une majorité au Parlement le mois dernier.

"En plus de ne pas avoir voulu revoir leur copie sur le décret paysage pour éviter d'exclure des milliers d'étudiants de l'enseignement supérieur, les ministres MR font maintenant preuve de lâcheté et tournent le dos à nos institutions démocratiques. C'est un manque de respect heurtant à l'égard du Parlement et de notre Etat de droit", selon le Liégeois.