Front de gauche: la balle est dans le camp du PS et d'Ecolo, dit le PTB

"La balle est dans le camp du PS et d'Ecolo. Sont-ils prêts à faire une rupture avec les politiques libérales et du tout au marché? Est-ce qu'ils sont prêts à revenir à la pension à 65 ans ? Est-ce qu'ils sont prêts à sortir du blocage salarial qu'ils ont imposé ces cinq dernières années ? Est-ce qu'ils sont prêts à développer une TEC et une STIB gratuite et de qualité comme dans plus de trente municipalités françaises ? Est-ce qu'ils sont prêts à sortir de l'austérité européenne qu'ils ont approuvé au gouvernement belge? Est-ce qu'ils sont prêts à diviser les salaires des politiciens par deux ? Est-ce qu'ils sont prêts à se battre pour leurs propositions les plus progressistes encore après le 9 juin ou est-ce que c'est seulement pour le décor dans leur programme ?", a demandé le président du PTB, Raoul Hedebouw.

Interrogé dans le Soir, le président de la FGTB a plaidé en faveur d'un bloc qui réunirait le PS, le PTB et Ecolo pour négocier ensemble la formation de gouvernements. Selon lui, les convergences programmatiques entre ces trois partis sont suffisantes pour constituer un "socle commun".