FWB: Rejet d'une résolution PTB sur la limitation des dépenses publicitaires des écoles

Selon la formation marxiste, certains établissements dépensent de manière peu transparente jusqu'à 40.000 euros, voire 80.000 euros parfois, dans des campagnes publicitaires, ce qui, selon elle, alimente la logique de "marché scolaire" et renforce les inégalités sociales.

Pour le PS, le texte proposé apporte "plus de questions qu'il n'apporte de réponses", a estimé Fatima Ahallouch.

Celle-ci s'est aussi étonnée que la proposition émane du PTB alors que c'est le parti "qui dépense le plus (en publicité) sur les réseaux sociaux", a-t-elle grincé.

Il y a un an et demi, le PTB avait déposé une proposition de décret visant à interdire purement et simplement aux écoles le droit de recourir à de la publicité.

La majorité PS-MR-Ecolo avait alors rejeté le texte, préconisant plutôt un plafonnement des dépenses publicitaires.