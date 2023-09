G. Dallemagne: le niveau d'aide de la Belgique est une honte; elle doit envoyer des F-16

En tant que pays européen, siège de l'Union européenne et de l'Otan, la Belgique se doit d'envoyer des F-16 à l'Ukraine. Son niveau d'aide actuel à ce pays est "une honte", a déclaré le député des Engagés Georges Dallemagne, mercredi matin.

Interrogé par LN24, celui-ci a estimé que l'envoi d'une douzaine de F-16 - des avions pas aussi vieillissants que redouté car ils n'ont pas servi régulièrement en zone de combats - constituerait une aide substantielle.

Interrogé, de son côté par Bel RTL, le ministre des Indépendants et des PME et Vice-Premier ministre David Clarinval (MR) a souligné que sa formation était partisane d'une aide plus consistante de la Belgique. Il estime, sous réserve des résultats de l'étude objective commandée à la Défense, que la Belgique pourrait envoyer deux à quatre avions de combat sur le front.