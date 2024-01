Gaia attaque le gouvernement fédéral en justice pour l'interdiction des feux d'artifice

Face à ces drames, Gaia rappelle avoir interpellé le gouvernement fédéral en février 2023 par le biais d'une mise en demeure au ministre de l'Économie Pierre-Yves Dermagne et à la ministre de l'Intérieur Annelies Verlinden. Si un projet de texte autour de l'interdiction des feux d'artifices aux mineurs a bien été envoyé à l'association, celle-ci a adressé ses remarques, mais s'indigne aujourd'hui du fait que ce projet n'a plus été discuté depuis lors.

L'association a reçu 33 signalements depuis le 25 décembre concernant des animaux affectés par les tirs de feux d'artifice. Dix animaux seraient décédés et cinq autres se seraient enfuis à la suite des détonations. Gaia précise que cette liste n'est pas exhaustive et que d'autres associations ont également signalé plusieurs témoignages durant les fêtes de fin d'année, période propice aux feux d'artifice.

Ce statu quo a poussé Gaia à aller un pas plus loin en portant plainte contre le gouvernement fédéral. "En laissant les choses suivre leur cours et en ne prenant pas de mesures efficaces, les ministères compétents sont en fait complices de toute cette souffrance animal", a affirmé la directrice de Gaia, Ann De Greef, par voie de communiqué. "Notre association a perdu patience. Les animaux sont directement victimes aujourd'hui. Nous ne pouvons plus attendre cette interdiction des feux d'artifice", a-t-elle ajouté auprès de Belga.

Si des communes ont interdit l'achat et/ou l'utilisation de feux d'artifices durant les fêtes, Gaia estime qu'une interdiction au niveau fédéral pourra pleinement permettre d'éviter des souffrances animales.