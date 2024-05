Ganshoren: accord préélectoral entre la Liste du Bourgmestre, PS+ Citoyens et Défi -2

L'actuel collège des bourgmestre et échevins de Ganshoren est composé de l'ancien ProGanshoren - rebaptisé LB Liste du Bourgmestre - qui regroupe Les Engagés, le CD&V et des d'indépendants; du MR et de DéFI. La liste SamenEnsemble (PS, Vooruit et Open VLD), la N-VA et Ecolo-Groen siègent dans l'opposition.

L'accord préélectoral conclu par LB, PS+ Citoyens et Défi s'inscrit dans la continuité tout en mettant l'accent sur la propreté, la sécurité, la finalisation de grands projets, dont une future école communale, la jeunesse et le service aux citoyens, indiquent encore les nouveaux partenaires.

Pour les élections communales, la liste du Bourgmestre sera tirée par l'actuel bourgmestre de la commune Jean-Paul Van Laethem. La conseillère communale Karima Souiss tirera la liste PS+ Citoyens et l'échevin Grégory Rase sera tête de liste Défi.