Ganshoren: la liste Union Francophone sera emmenée par Gregory Boen

Les listes U.F. pour la commune et le CPAS déposées samedi sont composées, outre de DéFI, du MR, des Engagés, et de citoyens-candidats indépendants sans affiliation politique, dont des personnes sans étiquette, indépendants libéraux et socialistes, ont indiqué lundi les candidats, dans un communiqué commun.

Depuis mercredi dernier, on sait que la commune à facilités aura droit à une nouvelle offre politique en vue du scrutin du 13 octobre prochain, avec l'apparition d'une "liste citoyenne progressiste" francophone baptisée "Alliance francophone", et emmenée par des candidats PS et Ecolo.