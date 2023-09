Gatz propose un plan de financement du métro d'emblée en partie contesté par le PS

Pour Sven Gatz, qui s'en est expliqué aux quotidiens la Libre Belgique et La Dernière Heure, ce plan doit permettre le financement du Métro 3 sans couler les finances de la Région. Or, le taux d'endettement de celle-ci risque d'entraîner rapidement, à situation inchangée, une dégradation de la note attribuée par les agences de notation à la Région bruxelloise.

Selon les dernières estimations, la Région-capitale devra débourser plus de 4,7 milliards d'euros pour achever le chantier, à raison, selon Sven Gatz, de 486 millions d'euros pour la seule année 2025, 586 millions en 2026, et plus d'un milliard en 2029 et 2030.