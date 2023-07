A gauche, Ecolo et le PS dénoncent l'attitude du MR vis-à-vis de la classe moyenne

Le PS et Ecolo ont dénoncé lundi tour à tour l'attitude du MR dans les discussions sur la réforme fiscale. Selon eux, les libéraux francophones ont privilégié les intérêts des mieux nantis au détriment de la classe moyenne.

"Plus que jamais, le MR est le Mouvement des Riches", a lancé le président du PS, Paul Magnette. "C'est un enterrement de première classe, personne n'est dupe. On renvoie au mois d'octobre, puis au 31 décembre, et puis cela tombe dans le fossé. La vérité, c'est que cette réforme fiscale ne verra jamais le jour avec le MR".

"Le geste de Georges-Louis Bouchez est le juste reflet du mépris envers les gens qui touchent un bas ou un moyen salaire et qui attendaient cette réforme pour avoir une revalorisation salariale. Pour financer la réforme, il y avait des propositions intéressantes sur le patrimoine, les comptes-titres. Mais le MR a choisi le camp des millionnaires plutôt que celui des bas et moyens salaires", a dit le co-président d'Ecolo, Jean-Marc Nollet.