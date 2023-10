Gaza Now a récolté de l'argent pour le Hamas via un compte belge

Gaza Now est un média qui partage principalement des informations via les réseaux sociaux Telegram et X (ex-Twitter). Le compte est suivi par 1,1 million de personnes sur Telegram et quelque centaine de milliers sur X. Des vidéos y sont souvent partagées, dont celles de Palestiniens tués dans la bande de Gaza.

Gaza Now a fait un appel cette semaine sur ces canaux à verser des dons sur un compte belge de l'institution de paiement Wise, une société estonienne spécialisée dans les transferts internationaux de fonds.