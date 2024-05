GB: 2 hommes accusés de préparer une attaque contre la communauté juive devant la justice

Deux hommes inculpés pour la préparation d'une attaque visant la communauté juive et les forces de l'ordre au Royaume-Uni ont comparu mardi devant la justice britannique.

Walid Saadaoui, 36 ans, et Amar Hussein, 50 ans, sont accusés d'avoir préparé, entre décembre 2023 et début mai 2024, une attaque terroriste visant à faire "de multiples victimes avec des armes automatiques", en s'en prenant "à la communauté juive dans le nord-ouest de l'Angleterre ainsi qu'à des membres de l'armée et des forces de l'ordre", a indiqué le représentant du bureau du procureur lors de l'audience à la Westminster Magistrates' Court de Londres.

Les deux hommes avaient l'intention de commettre "une attaque terroriste inspirée par le groupe Etat islamique", a-t-il ajouté.