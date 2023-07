General Motors relève ses prévisions 2023 après un nouveau bond trimestriel

Le chiffre d'affaires a progressé de 25,1% sur un an à 44,75 milliards de dollars et son résultat net a bondi de 51,7% à 2,57 milliards. Ajusté par action et hors éléments exceptionnels, le bénéfice (BNPA) ressort à 1,91 dollar. C'est mieux que le consensus des analystes.

"Je suis ravie de partager avec vous le fait que les résultats opérationnels de General Motors continuent de faire preuve d'une forte croissance", a relevé Mary Barra, patronne du groupe dans une lettre adressée aux actionnaires.