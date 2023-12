Gennez libère un million d'euros en faveur du Haut commissariat aux droits de l'homme

Le bureau palestinien de l'OHCHR est l'un des rares organismes disposant d'un mandat officiel pour faire rapport sur la situation des droits de l'homme dans les territoires occupés par Israël. Il coordonne aussi les activités des organisations israéliennes, palestiniennes et internationales actives dans ce domaine dans la région. Ses collaborateurs continuent à travailler malgré la guerre qui ravage la Bande de Gaza.

Un soutien supplémentaire est nécessaire, estime la ministre. "Dans le brouillard de la guerre, il est d'autant plus important que nous puissions compter sur des informations fiables et indépendantes concernant d'éventuelles violations des droits de l'homme", a-t-elle déclaré. "Il est extrêmement important que nous puissions recevoir des informations et des témoignages indépendants et objectifs sur la situation des droits de l'homme à Gaza, par exemple sur le nombre de victimes civiles ou sur les attaques ciblées contre les travailleurs humanitaires et le personnel de santé. (...) Si des violations des droits de l'homme sont commises, les coupables doivent pouvoir être tenus pour responsables".