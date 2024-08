Georges-Louis Bouchez dénonce des "informations partielles ou inexactes dans la presse"

"Depuis le début de la formation de ce gouvernement fédéral, le MR a fait œuvre de la plus parfaite discrétion et continuera à le faire. Raison pour laquelle nous ne commenterons pas les informations partielles ou inexactes dans la presse. Ceux qui s'expriment en off ne rendent pas service au pays", écrit le président des libéraux francophones Georges-Louis Bouchez jeudi soir sur son compte X.

Dans l'après-midi, les autres partenaires potentiels de la coalition Arizona ont affirmé que le MR avait rejeté l'ultime proposition de réforme fiscale présentée par le formateur Bart De Wever. Les libéraux refusent l'introduction d'une taxe sur les plus-values réalisées sur les actifs financiers. Le président de la N-VA se rendra dès lors au Palais et demandera au Roi d'être déchargé de sa mission.

"Nous avons reçu un mandat clair lors des élections de juin et, dans un esprit constructif, nous travaillons à trouver les meilleurs équilibres avec les partenaires", ajoute Georges-Louis Bouchez. "Le fait de ne pas y être encore parvenu n'est en rien un constat définitif. Garder son sang froid et travailler dans la discrétion seront les clés du succès, dans l'intérêt de nos concitoyens. Le MR sera toujours aux côtés de celles et ceux qui travaillent, épargnent et investissent", conclut-il.