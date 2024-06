Georges-Louis Bouchez et Maxime Prévot reportent les concertations avec le monde de l'enseignement

Les présidents du MR et des Engagés Georges-Louis Bouchez et Maxime Prévot ont décidé de réaménager quelque peu le calendrier des rencontres qu'ils mènent avec la société civile dans le cadre de la formation des futurs exécutifs en Région wallonne et en Fédération Wallonie-Bruxelles.

Lundi, les deux hommes seront en effet reçus séparément par l'informateur royal Bart De Wever dans le cadre des consultations pour la formation d'une majorité au niveau fédéral.