Georges-Louis Bouchez pas réticent à une réforme de l'Etat

"Je ne m'assoirai pas à la table en disant qu'il n'y a pas d'ouverture pour nous", a déclaré M. Bouchez. "Nous voulons un Etat plus efficace. Si cela doit se faire par une réforme qui le rend plus léger et plus efficace, très bien. Mais pas une qui en finit avec la Belgique".

La régionalisation de la police et de la Justice est ainsi "une ligne rouge" pour M. Bouchez, qui a également plaidé pour un retour au niveau fédéral de la promotion de la santé.